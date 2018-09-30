13:49 30.09.2018 | Общество | Новости
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В Гамбурге люди вышли на митинги против распространения в стране расисткой идеологии

В немецком городе Гамбург состоялась масштабная акция проетста против распространения по стране расизма - United Against Racism. Об этом передает Deutsche Welle.

В Гамбурге люди вышли на митинги против распространения в стране расисткой идеологии

Сообщается, что на улицы города вышли около 35 тыс. человек, однако правоохранители назвали цифру в 20 тысяч. Более 450 правозащитных организаций и общественных инициатив приняли участие в акции. 

Активисты составили списка требований, адресованных руководству страны. В частности, прекратить выдворение лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, а также обеспечение безопасных путей прибытия в Германию беженцев.

Демонстранты также просят правительство содействовать процессе прекращение "морского туризма" африканских граждан в Средиземном море.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в столице Каталонии Барселоне десятки людей пострадали в ходе столкновений с полисмена во время мтинга в поддержку независимости региона от Испании.


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