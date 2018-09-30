В Гамбурге люди вышли на митинги против распространения в стране расисткой идеологии

Сообщается, что на улицы города вышли около 35 тыс. человек, однако правоохранители назвали цифру в 20 тысяч. Более 450 правозащитных организаций и общественных инициатив приняли участие в акции.

Активисты составили списка требований, адресованных руководству страны. В частности, прекратить выдворение лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, а также обеспечение безопасных путей прибытия в Германию беженцев.

Демонстранты также просят правительство содействовать процессе прекращение "морского туризма" африканских граждан в Средиземном море.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в столице Каталонии Барселоне десятки людей пострадали в ходе столкновений с полисмена во время мтинга в поддержку независимости региона от Испании.