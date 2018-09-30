Сущенко надеется на украинскую власть в вопросе освобождения, - Фейгин

В России его приговорили к 12 годам колонии якобы за шпионаж. Об этом своей страничке в Facebook сообщил российский правозащитник Марк Фейгин.

Он также отметил, что в вопросе своего освобождения Сущенко надеется на украинскую власть и на помощь соотечественников.

Мы все надеемся на положительный исход этой истории, - добавил Фейгин.

Напомним, Романа Сущенко могут этапировать в колонию через три недели недели.

До этого стало известно, что украинец готов просить президента Российской Федерации Владимира Путина о помиловании. В то же время украинская сторона считает, что приговор Сущенко открывает путь к процедуре его помилования.

Как сообщал УРА-Информ, дело незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный суд РФ. Приговор Сущенко обжалован в Верховном суде РФ Дело должны рассмотреть в течение 45 дней. Кроме того, в деле Сущенко задействуют все механизмы, которые помогут ему вернуться в Украину. Речь в частности идет о Конвенции 1993 года относительно передачи осужденных лиц для отбывания наказания на родине.