07:00 30.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Соблюдение прав человека - одно из приоритетных направлений в работе полиции Киева - Крищенко

Глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко рассказал о новых методах работы с задержанными преступниками. Об этом говорится на официальном сайте правоохранительного ведомства. 

Соблюдение прав человека - одно из приоритетных направлений в работе полиции Киева - Крищенко

Согласно опубликованной информации, на базе Голосеевского района создается новое современное управление полиции, при формировании которого руководство столичной полиции при поддержке ИСИТАР использует европейский и американский опыт работы.

Главный исполнительный директор ИСИТАР Джон Монтано рассказал, что в новых тренингах для полисменов, которые они организуют для следователей, отмечается требование внедрять интервью с задержанными, то есть общение с лицом, доставили в управление полиции, под видеозапись и провели серию интервью, чтобы можно было узнать основные мотивы совершения преступления человека.

Новая система будет работать в пилотном режиме в районе с октября месяца.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатель Нацполиции Сергей Князев во время рабочего совещания по результатам деятельности Главного следственного управления презентовал стартовую программу подготовки отечественных детективо.


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