Соблюдение прав человека - одно из приоритетных направлений в работе полиции Киева - Крищенко

Глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко рассказал о новых методах работы с задержанными преступниками. Об этом говорится на официальном сайте правоохранительного ведомства.
Согласно опубликованной информации, на базе Голосеевского района создается новое современное управление полиции, при формировании которого руководство столичной полиции при поддержке ИСИТАР использует европейский и американский опыт работы.
Главный исполнительный директор ИСИТАР Джон Монтано рассказал, что в новых тренингах для полисменов, которые они организуют для следователей, отмечается требование внедрять интервью с задержанными, то есть общение с лицом, доставили в управление полиции, под видеозапись и провели серию интервью, чтобы можно было узнать основные мотивы совершения преступления человека.
Новая система будет работать в пилотном режиме в районе с октября месяца.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатель Нацполиции Сергей Князев во время рабочего совещания по результатам деятельности Главного следственного управления презентовал стартовую программу подготовки отечественных детективо.