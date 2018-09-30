00:00 30.09.2018 | Общество | Новости
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Самая высокая квартира в мире принадлежит индусу

В Дубаях в самом высоком небоскребе мире находится единственная в мире квартира, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса, как самое выское жилье в мире. Об этом передает Reuters.

Самая высокая квартира в мире принадлежит индусу

Отмечается, что 44-72-й и 77-108-й - это этажи самого высокого здания в мире Burj Khalifa, где купить квартиру практически невозможно. Жилье здесь продается в буквальном смысле по "космическим" ценам. Помещение на этих этажах используется для проведения частных вечеринок, или сдается в аренду брендовым компаниям или магазинам.

Сотый этаж полностью принадлежит индийскому миллиардеру Б.Р. Шетти, здесь расположены 3 квартиры, каждая площадью примерно 500 кв.метров. Сейчас квартиру в небоскребе можно купить по цене от 790 тысяч долларов, ценовой антирекорд составил 230 тысяч.

Как сообщалось в "УРА-Информ", британцы признали Киев самым популярным городом в Восточной Европе. 


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  •  Оказалось, что взбираться на крыши в Дубае достаточно легко. Главное пройти ресепшен на входе в здание, а наверху вы скорее всего встретите открытую дверь на крышу. Очень много крыш с бассейнами, обзорными площадками для постояльцев и с вертолётными площадками. Здесь нет смысла закрывать крыши на замок, потому что мало кому придёт в голову спрыгнуть вниз, вывесить оппозиционный плакат или засесть со снайперской винтовкой.
 
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