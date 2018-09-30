Самая высокая квартира в мире принадлежит индусу

Отмечается, что 44-72-й и 77-108-й - это этажи самого высокого здания в мире Burj Khalifa, где купить квартиру практически невозможно. Жилье здесь продается в буквальном смысле по "космическим" ценам. Помещение на этих этажах используется для проведения частных вечеринок, или сдается в аренду брендовым компаниям или магазинам.



Сотый этаж полностью принадлежит индийскому миллиардеру Б.Р. Шетти, здесь расположены 3 квартиры, каждая площадью примерно 500 кв.метров. Сейчас квартиру в небоскребе можно купить по цене от 790 тысяч долларов, ценовой антирекорд составил 230 тысяч.

Как сообщалось в "УРА-Информ", британцы признали Киев самым популярным городом в Восточной Европе.