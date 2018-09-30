09:58 30.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды в Украине на сегодня: в Киеве до конца дня будет сохраняться безоблачная погода

Сегодня в последний день сентября погоду в стране будет определять северо-восточный холодный атмосферный фронт. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на сегодня: в Киеве до конца дня будет сохраняться безоблачная погода

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум не превысит уровня в 12-14 градусов выше нуля.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров остановятся на отметке в 14-16 градусов тепла.  

На востоке Украины ближе к вечеру стоит ожидать осадков, температура днем ​​11-12 выше нуля. В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 15-17 градусами с плюсом. 

На юге страны тепло - до 19 с плюсом, в Херсонской, Одесской и Николаевской областях сегодня проводится заключительный день купального сезона.

На небе в этот день в Киеве не будет ни облачка. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшие выходные атмосферный фронт принесет в большинство областей периодические дожди.


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