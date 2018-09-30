23:27 30.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе в воскресенье боевики шесть раз открывали огонь

На Донбассе в течение дня воскресенья, 30 сентября, боевики шесть раз обстреляли украинских военных.

На Донбассе в воскресенье боевики шесть раз открывали огонь

Вместе с тем запрещенне минскими соглашениями оружие сегодня не применялось. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Объединенных сил, начиная с семи часов утра и до шести часов вечера противник стрелял вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Екатериновка, Пески, Павлополь, Гнутово и Лебединское.

Во вермя боевых действий потери среди военнослужащих Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем ООС.

Напомним, за сутки боевики 32 раза обстреляли украинские войска. Из минометов 120-го калибра противник открыл огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Светлодарск и Новолуганское, а из минометов калибра 82 мм вел огонь по опорным пунктам возле Светлодарска и Водяного. Кроме того, из вооружения боевых машин пехоты обстреляны позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Крымское и Водяное.


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