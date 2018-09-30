11:31 30.09.2018 | Общество | Новости
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Lego начнет выпускать серию конструкторов для взрослых

Датская компания конструкторов Lego презентовала пилотный проект конструкторов для самых взрослых их почитателей - Forma. Об этом говорится на официальном сайте предприятия. 

Lego начнет выпускать серию конструкторов для взрослых

Новый вид конструкций - это механические модели, в которых есть детали со сложным строением, движущиеся части и декоративные элементы.

Все проекты состоят из 294 частей, их можно будет собирать и разбирать на отдельные части, чтобы добавить новые детали. Так компания планирует развивать в людях креативность. 

Доставлять наборы будут с января 2019 года, но на специальной площадке уже появились тысячи предзаказов. Пока что конструктор находится в стадии прототипа, запускать в массовое производство его еще рановато, считает руководство компании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2018 году датская компания конструкторов Lego подписала с Министерством образование и науки Украины соглашение об обеспечении украинских учеников всемирно известным конструктором Lego. 


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