06:00 29.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украину не пустили российского актера из-за съемок в оккупированном Крыму - ФОТО

В аэропорту Борисполь пограничники остановили российского актера Дмитрия Бедерина. Как сообщает председатель Госпогранслужбы Олег Слободян, артист прилетел из Кишинева.

В Украину не пустили российского актера из-за съемок в оккупированном Крыму - ФОТО

Таким образом, звезде кино 28-летнему Бедерину запретили въезд в Украину на три года, а причиной запрета стали съемки актера в аннексированном Крыму.

По словам председателя пограничной службы, сотрудники ведомства по своих полномочиях или по поручению Службы безопасности Украины не пропустили через границу и запретили въезд почти 130 российским деятелям искусства и спорта.

Добавим, что российский актер снялся в таких фильмах, как "Любить нельзя забыть", "Зимы не будет" и "В плену обмана", а также в сериалах "Склифосовский", "Не плачь по мне, Аргентина!" и "Отблески".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", харьковские пограничники ликвидировали еще один канал незаконной миграции в Украину. Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми совместно с сотрудниками Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины разоблачили 30 иностранцев, находившихся на территории Украины без сооветствующих документов.


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