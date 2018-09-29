05:00 29.09.2018 | Общество | Новости
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В Ираке убили бывшую "Мисс Багдад"

В Багдаде неизвестные жесктоко убили 22-летнюю модель Тару Фарес, которая некогда считалась "секс-символом" государства. Об этом передает Kurdistan24.

В Ираке убили бывшую

О девушке известно, что сравнительно для консервативного Ирака, она вела довольно "развратный" образ жизни. Он вела Инстаграм, где она публиковала откровенные снимки, на которых она были изображена с сигаретами, татуировками и в открытой одежде.

Выжить у застреленной не было ни малейшего шанса, у нее зафиксировали два сквозных ранения в области головы и одно в области туловище - в правом лёгком.

Как сообщалось в "УРА-Информ", лишенная титула " Мисс Украина" впервые после скандала рассказала о причинах своего поступка, почему же она скрыла свое замужество и ребенка. Теперь, судя по всему, красавица собирается бороться не за корону, которую у нее забрали, а против, как она считает, дискриминации женщин с детьми.  


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