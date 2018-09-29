В Ираке убили бывшую "Мисс Багдад"

О девушке известно, что сравнительно для консервативного Ирака, она вела довольно "развратный" образ жизни. Он вела Инстаграм, где она публиковала откровенные снимки, на которых она были изображена с сигаретами, татуировками и в открытой одежде.

Выжить у застреленной не было ни малейшего шанса, у нее зафиксировали два сквозных ранения в области головы и одно в области туловище - в правом лёгком.

Как сообщалось в "УРА-Информ", лишенная титула " Мисс Украина" впервые после скандала рассказала о причинах своего поступка, почему же она скрыла свое замужество и ребенка. Теперь, судя по всему, красавица собирается бороться не за корону, которую у нее забрали, а против, как она считает, дискриминации женщин с детьми.