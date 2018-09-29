14:49 29.09.2018 | Общество | Новости
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В ДР Конго зафиксирована новая вспышка смертельного вируса Эбола

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост распространения вируса Эбола. Об этом передает пресс-служба ведомства.

В ДР Конго зафиксирована новая вспышка смертельного вируса Эбола

Согласно опубликованной информации, в провинциях Северное Киву и Итури зафиксирован повышенный уровень опасности быть инфицированным вирусом. Специалисты ВОЗ и государственные власти провели превентивные меры, чтобы не дать вирусу распространиться в региональных масштабах.

Борьбе с болезнью усложняется и вооруженным противостоянием в стране, из-за чего миротворческие силы не могут добраться до зараженных регионов.

"Вследствие потенциальных факторов риска передачи Эболы на национальном и региональном уровне, включая транспортные связи и движение населения, ВОЗ пересмотрела оценку риска вспышки Эболы до очень высокой", - говорится в официальном уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Конго уже подтверждены 150 случаев заражения Эболы за 2018 год.


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