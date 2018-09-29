14:24 29.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские спецназовцы завершили курс обучения американских специалистов - ВИДЕО

В Нацполиции сотрудники спецподразделения КОРД завершили выступления в соревнованиях спецназа "КОРД CHALLENGE-2018". Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

Украинские спецназовцы завершили курс обучения американских специалистов - ВИДЕО

Все участники соревнований получили награды, а некоторые из них были отмечены в должности. На церемонии награждения присутствовали первые лица спецведомства, а также американские представители, которые в свое время занимались подготовкой наших бойцов.

Так, Заместитель Председателя Национальной полиции Украины Алексей Руденко отметил, что на протяжении турнира участники команд наблюдали за работой друг друга и набирались опыта.

Поздравить КОРДовцев прибыла и заместитель председателя Миссии Соединенных Штатов Америки в Украине госпожа Памела Тремонт. Она поблагодарила руководство Национальной полиции Украины за организацию этих соревнований.

Как сообщалось в "УРА-Информ", подразделение Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины будет принимать участие в военных учениях Saber Junction, которые пройдут в Германии. 


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