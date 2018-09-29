15:25 29.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100204632:roman

Рибалка повіз із собою у США співмешканку Байбородіну - ФОТО,ВІДЕО

Нардеп Сергій Рибалка із партії Ляшка перебуває зараз у Нью-Йорку. Туди, як повідомив сам політик, його запросив третій Президент України Віктор Ющенко для участі у  саміті "Конкордія". Із собою за океан Рибалка повіз свою співмешканку  - Анастасію Байбородіну. 

Рибалка повіз із собою у США співмешканку Байбородіну - ФОТО,ВІДЕО

Байбородіна на зустріч із 42-им президентом США Білом Клінтом одяглася у червону сукню-вишиванку, ймовірно, від дизайнери Юлії Магдич. Коштує таке вбрання близько 2000 доларів США.

Яку місію у Нью-Йорку покладено на Байбородіну – невідомо. За освітою вона юрист, у ЗМІ ж розповідала, що торгує на криптових біржах. Проте, насправді, взялася підкорювати український шоу-бізнес, і нещодавно презентували одразу дві свої пісні. 

Творчість Байбородіни українцям прийшлася не до смаку. Депутатську співмешканку висміяли у соціальних мережах за відсутність голосу та слуху.

Нагадаємо, минулого року Рибалка теж возив Байбородіну до Нью-Йорку. Тоді дівчина святкувала день народження, і привітав її народний депутат сіті-лайтами на центральній площі американського мегаполісу. 

Радикалу Ляшку такі "понти" від Рибаки не сподобалися, і лідер партії навіть пригрозив своєму однопартійцю виключенням із фракції.

Зауважимо, що Рибалка зробив Байбородіну автором одного зі своїх законопроектів. В РПЛ такий крок депутата не зрозуміли і назвали щонайменше неетичним. Сам же законопроект авторства Байбородні та Рибалки " Про криптовалюти" експерти назвали беззмістовним і популістським. 

Источник: Facebook.com


Поделиться
 
Der Spiegel обвинил Криштиану Роналду в сексуальных домогательствах Правительство создает условия для привлечения капитала и инвесторов, - Порошенко В Николаеве задержали очередного торговца оружием и боеприпасами - ФОТО В центре Киеве неадекватный пешеход бросился под колеса иномарки - ФОТО
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив