Рибалка повіз із собою у США співмешканку Байбородіну - ФОТО,ВІДЕО

Нардеп Сергій Рибалка із партії Ляшка перебуває зараз у Нью-Йорку. Туди, як повідомив сам політик, його запросив третій Президент України Віктор Ющенко для участі у саміті "Конкордія". Із собою за океан Рибалка повіз свою співмешканку - Анастасію Байбородіну.
Байбородіна на зустріч із 42-им президентом США Білом Клінтом одяглася у червону сукню-вишиванку, ймовірно, від дизайнери Юлії Магдич. Коштує таке вбрання близько 2000 доларів США.
Яку місію у Нью-Йорку покладено на Байбородіну – невідомо. За освітою вона юрист, у ЗМІ ж розповідала, що торгує на криптових біржах. Проте, насправді, взялася підкорювати український шоу-бізнес, і нещодавно презентували одразу дві свої пісні.
Творчість Байбородіни українцям прийшлася не до смаку. Депутатську співмешканку висміяли у соціальних мережах за відсутність голосу та слуху.
Нагадаємо, минулого року Рибалка теж возив Байбородіну до Нью-Йорку. Тоді дівчина святкувала день народження, і привітав її народний депутат сіті-лайтами на центральній площі американського мегаполісу.
Радикалу Ляшку такі "понти" від Рибаки не сподобалися, і лідер партії навіть пригрозив своєму однопартійцю виключенням із фракції.
Зауважимо, що Рибалка зробив Байбородіну автором одного зі своїх законопроектів. В РПЛ такий крок депутата не зрозуміли і назвали щонайменше неетичним. Сам же законопроект авторства Байбородні та Рибалки "
Источник: Facebook.com