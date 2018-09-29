Рибалка повіз із собою у США співмешканку Байбородіну - ФОТО,ВІДЕО

Байбородіна на зустріч із 42-им президентом США Білом Клінтом одяглася у червону сукню-вишиванку, ймовірно, від дизайнери Юлії Магдич. Коштує таке вбрання близько 2000 доларів США.

Яку місію у Нью-Йорку покладено на Байбородіну – невідомо. За освітою вона юрист, у ЗМІ ж розповідала, що торгує на криптових біржах. Проте, насправді, взялася підкорювати український шоу-бізнес, і нещодавно презентували одразу дві свої пісні.

Творчість Байбородіни українцям прийшлася не до смаку. Депутатську співмешканку висміяли у соціальних мережах за відсутність голосу та слуху.

Нагадаємо, минулого року Рибалка теж возив Байбородіну до Нью-Йорку. Тоді дівчина святкувала день народження, і привітав її народний депутат сіті-лайтами на центральній площі американського мегаполісу.

Радикалу Ляшку такі "понти" від Рибаки не сподобалися, і лідер партії навіть пригрозив своєму однопартійцю виключенням із фракції.

Зауважимо, що Рибалка зробив Байбородіну автором одного зі своїх законопроектів. В РПЛ такий крок депутата не зрозуміли і назвали щонайменше неетичним. Сам же законопроект авторства Байбородні та Рибалки " Про криптовалюти " експерти назвали беззмістовним і популістським.

Источник: Facebook.com