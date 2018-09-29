Прогноз погоды в Украине на сегодня: столицу периодически будет накрывать дождь

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 11-24 градусов выше нуля, на Закарпатье уже образовались снежные покровы. Температура ночью опускается до 1-2 градусов тепла.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров опустились до 13-15 градусов тепла.

На востоке Украины днем ожидаются ​​пройдут дожди, ветер восточный, 5-10 м/с, температура днем ​​11-12 выше нуля. В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 11-14 градусами с плюсом.

Облачная погода продержится в Киеве весь день. Утренний дождь будет продолжать идти днем и закончится лишь ближе к вечеру.

Как сообщалось в "УРА-Информ", синоптики обещают самую теплую зиму за последние 30 лет.