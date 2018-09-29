02:00 29.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Отечественные ученые создали "сладкий пакет"

Группа украинских ученых с Сумского аграрного университета презентовала проект съедобных пакетов, стаканчиков и трубочек, которые на 90 процентов состоят из сладкого мармелада.
 

Отечественные ученые создали

Об этом передает ТСН.

Новые пакеты способны полностью исчезнуть за 10 дней. Упаковку из такого материала также можно быстро утилизировать при помощи обыкновенной питьевой воды.

В описании проекта говорится, что пакеты, которые разлагаются в почве за десять дней и могут служить удобрением для растений, создали на основе расплавленного полисахарида. Надписи на них нанесли пищевой краской. Экологические пакеты можно не только использовать по назначению, но и есть.

Полисахариды, которые находятся в основе пакетов, безопасны для человеческого организма и выводятся из него за сутки, не неся угрозы здоровью даже аллергиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинские ученые разработали более дешевый аналог беспроводной зарядки от Apple.


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