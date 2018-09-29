Отечественные ученые создали "сладкий пакет"

Об этом передает ТСН.

Новые пакеты способны полностью исчезнуть за 10 дней. Упаковку из такого материала также можно быстро утилизировать при помощи обыкновенной питьевой воды.

В описании проекта говорится, что пакеты, которые разлагаются в почве за десять дней и могут служить удобрением для растений, создали на основе расплавленного полисахарида. Надписи на них нанесли пищевой краской. Экологические пакеты можно не только использовать по назначению, но и есть.

Полисахариды, которые находятся в основе пакетов, безопасны для человеческого организма и выводятся из него за сутки, не неся угрозы здоровью даже аллергиков.

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