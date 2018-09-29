04:00 29.09.2018 | Общество | Новости
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Израильтяне создали безалкогольное вино

Группа изпаильских виноделов презентовала стартап вина с безалкогольными вкусовыми и ароматическими свойствамиОб этом передает ABC News.

Израильтяне создали безалкогольное вино

Мастера назвали свой продукт O.Vine. В его состав входят только высококачественные составляющие и никаких алкогольных "оборотов". Создатели вина рассчитывают, что напиток придется по вкусу тем, кому нельзя употреблять спиртное. 

O.Vine уже был презентован на выставке в Нью-Йорке, где получил высокую оценку первых гурманов. В перспективе, создатели продукта планируют выпускать вина различных вкусов, а также изготавливать напиток под индивидуальные заказы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Италии на винзаводе взорвалась цистерна с просекко. Причиной аварии, по предварительным данным, называется человеческий фактор.


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