Израильтяне создали безалкогольное вино

Мастера назвали свой продукт O.Vine. В его состав входят только высококачественные составляющие и никаких алкогольных "оборотов". Создатели вина рассчитывают, что напиток придется по вкусу тем, кому нельзя употреблять спиртное.

O.Vine уже был презентован на выставке в Нью-Йорке, где получил высокую оценку первых гурманов. В перспективе, создатели продукта планируют выпускать вина различных вкусов, а также изготавливать напиток под индивидуальные заказы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Италии на винзаводе взорвалась цистерна с просекко. Причиной аварии, по предварительным данным, называется человеческий фактор.