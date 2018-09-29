Евросоюз не желает пускать нелегальных мигрантов в обход государственных границ

Сообщается, что более 20 тысяч мигрантов прибыли во временные лагеря для переселенцев из Ближнего Востока, которые пострадали в результате боевых действий. В центре по приему беженцев из-за нехватки врачей и переводчиков обслуживание и предоставление необходимой помощи сильно затрудняется.

Главным каналом для мигрантов продолжает оставаться "турецкий коридор" через Босфор, при помощи которого люди попадают на территорию Сербии или Болгарии.

Стоит напомнить, что на сегодняшний день принятие беженцев странами-членами при помощи квотного распределения, а также финансирование в объеме 3 млрд евро международных организаций не могут в полной мере обеспечить запланированный сценарий возвращение мигрантов на их родину.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Колумбии Иван Дуке считает, что из-за наплыва венесуэльских мигрантов страна может потерять 1,5 млн долларов.