До конца Украина получил 250 млн долларов американской военной помощи

Сообщается, что сегодня утром документ лег на стол американского лидера, который сразу же его ратифицировал. Принятый Конгрессом закон об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год позволит Украине успешнее продолжать внедрять в рядах ВСУ военную реформу.

На оборону Украины в бюджете предусматривается выделение 250 млн долларов на помощь в области безопасности нашей страны.

"Объемы помощи нашему государству на безопасности и обороны направлениях по линии Пентагона увеличен на 50 млн. долларов по сравнению с бюджетом 2018", - уточнили в украинском посольстве.

Как сообщалось в "УРА-Информ", служба береговой охраны Соединенных Штатов Америки намерена передать Украине два своих катера.