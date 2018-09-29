Британцы признали Киев самым популярным городом в Восточной Европе

Отмечается, что Киев занимает не первое, а второе место, но является самым популярным городом в Восточной Европе.

Составляли список исходя из количества бронирований жилья в европейских городах на эту осень. В этом году Киев стал популярнее на 107 процентов, если сравнивать результаты с прошлогодними показателями.

Так, в десятку наипопулярнейших городов вошли: Киев, французский Серрис, грецкий Корфу, Слиема, ирландский Корк, Братислава, Вена, Залив Святого Павла, Вильнюс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столицы Украины город Киеве названа одним из наименее приспособленных городов для проживания. В списке, аналитического подразделения британского журнала Economist, украинская столица занимает 131-е место.