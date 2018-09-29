В Бельгии "под нож" пустят 4 тыс свиного поголовья

Африканская чума, заразившая животных, вероятно, перекочевала на люксембургские фермы с Восточной Европы. Соседние с Бельгией страны уже перекрыли свои границы для экспорта свинины. Только такие меры помогут вернуть доверие и качество к национальному производителю. Из-за подобных действий в Бельгии ожидается существенное падение цен на свинину.

"У нас сегодня насчитывается 4 тыс. свиней, которые здоровы, но в Бельгии в целом миллионы свиней. Известно, что это сектор, который дает работу, создает рабочие места - 15 тыс. рабочих мест непосредственно - и который ориентирован на экспорт. То есть мы должны принять эту чрезвычайную меру, чтобы избежать катастрофы в отрасли", - подытожил министр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", бельгийский регион Валлония начнет тотальную борьбу в возможными последствиями АЧС.