07:00 29.09.2018 | Общество | Новости
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В Бельгии "под нож" пустят 4 тыс свиного поголовья

Федеральный министр сельского хозяйства Бельгии Дени Дюкарм объявил о первой в новейшей истории страны массовой бойне свиней. Об этом передает RTBF.

В Бельгии

Африканская чума, заразившая животных, вероятно, перекочевала на люксембургские фермы с Восточной Европы. Соседние с Бельгией страны уже перекрыли свои границы для экспорта свинины. Только такие меры помогут вернуть доверие и качество к национальному производителю. Из-за подобных действий в Бельгии ожидается существенное падение цен на свинину.

"У нас сегодня насчитывается 4 тыс. свиней, которые здоровы, но в Бельгии в целом миллионы свиней. Известно, что это сектор, который дает работу, создает рабочие места - 15 тыс. рабочих мест непосредственно - и который ориентирован на экспорт. То есть мы должны принять эту чрезвычайную меру, чтобы избежать катастрофы в отрасли", - подытожил министр. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", бельгийский регион Валлония начнет тотальную борьбу в возможными последствиями АЧС.


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