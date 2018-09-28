13:58 28.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За неправильную парковку водители рискуют остаться без авто

Согласно новым правилам парковки, которые вступили в действие с 27 сентября этого года, в следствии неправильной парковки или остановки водитель рискует не увидеть авто на месте. Об этом свидетельствует проект закона о парковке транспортных средств.

За неправильную парковку водители рискуют остаться без авто

Таким образом патрульные полицейские имеют право эвакуировать автомобиль, если он стоит в запрещенном месте. Более того, это могут делать без присутствия водителя.

Также будут применяться штрафные меры, водителю придется заплатить от 255 до 1700 гривен. Автомобиль могут эвакуировать если он стоит ближе 30 метров от маршрутных остановок или 10 метров от начала дорожных работ, а также в 10 метрах от выездов с прилегающих территорий.

В случае если авто не убирают на протяжении 10 минут, патрульный имеет право выписать административный протокол. Выплатить штраф необходимо на протяжении 10 рабочих дней. А если инспектор полиции возьмет деньги, то его самого могут оштрафовать.

В любой ситуации нарушение нужно фиксировать на фото или видео.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", начиная в Киеве появятся муниципальные инспекторы по парковке. Они будут наблюдать за парковками и позволят эвакуировать авто.


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