Возле берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла

Его магнитуда составила 6,1 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Reuters, подземные толчки зафиксированы на глубине 18,1 километров в районе полуострова Минахаса.

На данный момент информации о пострадавших вследствие землетрясения не поступало.

Напомним, Индонезия расположена на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце и регулярно попадает под землетрясения. В 2004 году цунами в Индийском океане убило 226 тысяч человек в 13 странах, в том числе более 120 тысяч человек в Индонезии.

Как сообщал УРА-Информ, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье, 23 сентября, у острова Гуам в Тихом океане. Эпицентр подземных толчков находился в 207 км в юго-восточной стороне от населенного пункта Дедедо. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о последствиях подземных толчков не поступало.