Во Львове на взятке попался член полицейской комиссии

Мужчина попался на взятке. Как сообщили в четверг, 27 сентября, на своей страничке в Facebook председатель комиссии Виктория Балицкая, Марусяка задержан в среду во время получения 500 долларов.

Эту сумму он просил за содействие в принятии на работу. Ему передал деньги родственник кандидата на должность опера, вроде бы, за положительное голосование по нему после собеседования.

Вместе с тем сам задержанный заявил, что его подставили, - написала она, добавив, что ориентировочно в пятницу суд изберет задержанному меру пресечения.

Балицкая также уточнила, что парень, за которого давались деньги, ответил на все вопросы и сомнений в мотивации служить в полиции не вызвал никаких. Впоследствии комиссия единогласно рекомендовала его на службу.

Полиция открыла уголовное дело по признакам получения взятки в особо крупном размере Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 27 сентября задержали чиновника Главного управления Государственной миграционной службы в городе Киеве. Мужчина попался на взятке в десять тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба СБУ, главный специалист требовал деньги у иностранца, который содержался в изоляторе временного содержания за незаконное пребывание на территории Украины.