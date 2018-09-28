01:30 28.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове на взятке попался член полицейской комиссии

Полиция во Львове задержала члена полицейской комиссии главного управления Национальной полиции во Львовской области Владимира Марусяка.

Во Львове на взятке попался член полицейской комиссии

Мужчина попался на взятке. Как сообщили в четверг, 27 сентября, на своей страничке в Facebook председатель комиссии Виктория Балицкая, Марусяка задержан в среду во время получения 500 долларов.

Эту сумму он просил за содействие в принятии на работу. Ему передал деньги родственник кандидата на должность опера, вроде бы, за положительное голосование по нему после собеседования.

Вместе с тем сам задержанный заявил, что его подставили, - написала она, добавив, что ориентировочно в пятницу суд изберет задержанному меру пресечения.

Балицкая также уточнила, что парень, за которого давались деньги, ответил на все вопросы и сомнений в мотивации служить в полиции не вызвал никаких. Впоследствии комиссия единогласно рекомендовала его на службу.

Полиция открыла уголовное дело по признакам получения взятки в особо крупном размере Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 27 сентября задержали чиновника Главного управления Государственной миграционной службы в городе Киеве. Мужчина попался на взятке в десять тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба СБУ, главный специалист требовал деньги у иностранца, который содержался в изоляторе временного содержания за незаконное пребывание на территории Украины.


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