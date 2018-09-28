В Украине в пятницу потеплеет, в некоторых регионах до 23 градусов

Он принесет сухую и теплую погоду. Ветер юго-западный, 7-12 метров на секунду.

Температура воздуха днем поднимется до 16-21 градуса.

В Киеве сегодня днем и вечером небо будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без осадков. Температура воздуха ночью составит 8-10 теплых градусов. Днем потеплее до 18-20 градусов.

На западе Украины в пятницу сухо. Температура воздуха ночью составит 3-11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-23 градусов.

На севере страны синоптики также осадков не обещают. Ночная температура воздуха составит 4-11 градусов тепла. Днем будет от 16 до 21 градуса со знаком плюс, в Сумской области от 14 до 19 градусов.

В центре Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов тепла. Днем потеплеет до 15-21 градуса.

На востоке страны переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 3-9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 15-21 градуса.

На юге Украины в пятницу сухо и тепло. Ночью столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов тепла. Днем потеплеет до 16-22 градусов.

В Крыму сегодня также осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла. Днем потеплеет до 16-21 градуса.

Народный прогноз: 28 сентября почитается память святого Никиты, которого называли Никита Гусепролет: Гуси летят - зимушку на хвосте тащат. Если гусь лапу поднимает - к стуже, на одной ноге стоит - к морозу, полощется в воде - к теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме. Если гуси в этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима наступит позже.