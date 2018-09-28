11:35 28.09.2018 | Общество | Новости
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В Тихом океане усилился ураган "Роза"

Ураган "Роза", который образовался в Тихом океане усилился до крупного шторма.

В Тихом океане усилился ураган

Сила устойчивого ветра на утро пятницу, 28 сентября, достигает около 230 километров в час. Вместе с тем синоптики ожидают изменение силы ветра.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные национального центра Соединенных Штатов Америки по слежению за ураганами, "Роза", шторм четвертой категории по пятиступенчатой шкале ураганов Шаффира-Симпсона.

На данный момент он находилась примерно в 975 километрах к юго-западу от южного конца самого северного штата Мексики Нижняя Калифорния, и двигалась на запад со скоростью почти 15 километров в час.

Это седьмой ураган подобной категории в сезоне. Изменения в силе прогнозируются за ночь, с некоторым медленным ослаблением, ожидаемым в субботу, и более значительным уменьшением скорости ветра, ожидаемым в начале следующей недели, - пояснили в национальном центре.

По прогнозам экспертов наводнения, которые может вызвать "Роза", затронут часть побережья юго-западной Мексики, полуостров Нижняя Калифорния и южную Калифорнию позже на этой неделе и в выходные. Волны, вероятно, будут небезопасны для серфинга, - предупредили в центре. Вместе с тем официальных предупреждений на данный момент не выпускалось.

Напомним, как сообща УРА-Информ, новый мощный циклон " Зорба" надвигается на Грецию. Как ожидают синоптики, в пятницу, 28 сентября, он ударит по стране, на которую недавно обрушился шторм "Ксенофонт".


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