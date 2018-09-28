В полиции напомнили об обязательстве включать дневные фары с 1 октября

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области напоминает, что в соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения до 1 мая данное положение является обязательным для выполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дороги, как в светлое время суток, так и в темное.

В этот период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения, - пояснили в полиции, добавив, что за игнорирование этой нормы, согласно части второй статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях за "Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направлении, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов" предусмотрен штраф в размере 425 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 27 сентября в Украине вступили в силу новые правил парковки автомобилей. В частности, закон предусматривает введение фото-, видеофиксации правонарушений - нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспорта, в частности, неуплату стоимости услуг парковки или парковки на местах для инвалидов лицами, не имеющими такого права. Обязательным является наличие не менее двух изображений транспортного средства, полученных из различных или противоположных ракурсов.