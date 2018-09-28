В Константинополе обосновали Томос Украине

В ней, в частности, сказано эти документы обосновывают право Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви и открывают историческую и каноническую правду. Как сообщают в четверг, 27 сентября, РИА Новости, исследование было проведено при поддержке образовательного фонда частного банка National Bank of Greece.

Эксперты подчеркивают, что главным аргументом противников Константинополя является что Украина якобы "является канонической территорией Московского патриархата", и поэтому действия Константинопольского патриархата чужды церковному праву.

В связи с чем, Вселенский патриархат напоминает, что Константинополь "на основании исследования официальных документов, спасенных или восстановленных учеными, не только греческими, но и русскими", приходит к выводу, что Вселенский патриархат никогда не передавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Московской патриархии.

В статье также утверждается, что "согласно всем существующим документам", право хиротонии (епископского рукоположения) киевского митрополита было предоставлено московскому патриарху "по финансовым причинам", "из-за необходимости" и "носило временный характер".

Официальные документы свидетельствуют о том, что Константинопольская церковь никогда не предавала де-юре свои канонические права на церковь Украины и, таким образом, Вселенский патриарх имеет право и обязанность проявлять материнскую заботу о церкви Украины в каждом случае, когда посчитает необходимым.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей назначил двух своих полномочных представителей для подготовки к предоставлению автокефалии УПЦ. В УПЦ Московского патриархата этот шаг назвали ''грубым нарушением''.

Как сообща УРА-Информ, Украинская православная церковь должна получит автокефалию. Она имеет на это право. Такое мнение в воскресенье, 23 сентября, во время литургии в церкви святого Фоки в Стамбуле высказал Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей.