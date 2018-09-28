В Японии из-за тайфуна "Трами" отменили почти 200 авиарейсов

Японские метеорологи называют тайфун очень сильным и в настоящее время он приближается к японскому острову Окинава. Как сообщает местное издание NHK, синоптики ожидают, что бедствие обрушится на запад Японии, в частности на город Амами в префектуре Кагосима, 30 сентября.

Стихия может принести сильные дожди и шторм, осадки 80 мм.

По данным метеорологов, сейчас скорость ветра в центре тайфуна достигает 45 метров на секунду.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. из-за мощнейшего за последние 25 лет тайфуна " Джеб" в Японии погибли по меньшей мере шесть человек. Из-за стихии власти Японии отменили сотни рейсов. Было эвакуировано около 300 тысяч человек, из которых 280 тысяч из портового города Кобе.