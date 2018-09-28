В четверг на Донбассе обошлось без потерь

При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, не применялось. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих нет,.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на информацию пресс-центра штаба операции Объединенных сил, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Троицкое, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Из вооружения боевых машин пехоты враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотроицкое и Широкино, а у Новотошковского применил зенитную установку ЗУ-23-2".

Вместе с тем уже с начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным украинской разведки, четверо боевика НВФ за прошедшие сутки уничтожены и еще восемь получили ранения.

Напомним, за минувшие сутки, среду, 26 сентября, боевики 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих за вчерашний день нет.