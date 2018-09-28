Санкции с России не будут сняты до возвращения Украине контроля над Крымом, - Миссия США при ОБСЕ

Соединенные Штаты Америки решительно выступают за поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ. Об этом в Вене в четверг, 27 сентября, заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан.

По его словам, США вновь призывают Россию прекратить кампанию репрессий в оккупированном Крыму и вернуть контроль над полуостровом Украине. Штаты никогда не признают аннексию Крыма.

Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, утверждая, что наши санкции против России за ее агрессию на востоке Украины останутся до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства по минским соглашениям, - заявил Камиан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, страны-члены ОБСЕ на ежегодном совещании по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения в Варшаве осудили Российскую Федерацию за оккупацию Крыма и поддержали Украину в борьбе за восстановление территориальной целостности и освобождения политических заключенных.