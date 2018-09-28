Российские авиакомпании покинут рынок Молдовы из-за Украины

Об этом пишет молдавское издание NewsMaker.

Отмечается, что компания S7 Airlines прекратила свои полеты только на зимнее время, а Аэрофлот сокращает рейсы из двух в день до двух в неделю.

Эксперты утверждают, что уход с рынка обусловлен украинскими санкциями, которые ранее были применены в отношении РФ. Ожидается, что после ухода российских компаний, стоимость полетов Air Moldova, несомненно, вырастет.

Сейчас направление Москва -Кишинев - Москва обслуживают четыре авиакомпании: российские S7 Airlines и Аэрофлот и молдавские Air Moldova и Fly One.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", венгерская лоукост авиакомпания Wizz Air рассматривает возможность удешевления билетов на украинских направлениях в связи с выходом на рынок конкурента – ирландского бюджетного перевозчика Ryanair.