09:59 28.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Регулятор проверит шесть украинских телеканалов за игнорирование Дня памяти

Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановые проверки шести телеканалов.

Регулятор проверит шесть украинских телеканалов за игнорирование Дня памяти

По их мнению, все они уделили должного внимания Дню памяти "красного террора", который отмечался 5 сентября. Как сообщает в пятницу утром, 28 сентября, пресс-служба регулятора, мониторинг показал, что вещатели проигнорировали требования, согласно которым 5 сентября следовало минимум раз в два часа распространять в эфире информацию о Дне памяти.

Таким образом, проверка будет произведена на телеканалах 1+1, Newsone, Первый киевский, Hromadske, Правда здесь Киев и 34 (Днепр). Все они, по мнение Нацсовета, не выполнили правила ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура.

В Нацсовете также напомнили, что 5 сентября в Украине был провозглашен День памяти - 100 лет со дня начала "красного террора" - преступной репрессивной политики коммунистического режима.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию вновь назначил проверку телеканалу " Интер". Такое решение принято в связи с трансляцией каналом 9 мая концерта "Победа. Одна на всех". По мнению департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины трансляция содержала признаки нарушения закона Украины "О телевидении радиовещании".


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