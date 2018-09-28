Появились подробности перевода часов на зимнее время в Украине

Несмотря на многочисленные обсуждения отмены перехода на зимнее время, в Украине все-таки традиционно в конце октября стрелки часов перейдут на зимний период.
Об этом свидетельствует постановление Кабмина "О порядке исчисления времени на территории Украины".
Таким образом, на всей территории Украины будет введен другой порядок исчисления времени. Так, время второго часового пояса переведут в последние воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад.
Ранее депутаты Евросоюза предлагали отказаться от такой инициативы, поэтому большинство украинцев надеялись, что власти страны последуют такому примеру.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейская комиссия представила план отказа Европейского Союза от сезонного перевода часов. Комиссия предлагает странам ЕС навсегда отказаться от изменения времени в 2019 году.