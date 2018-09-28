Нашлась украденная икона из Киево-Печерской Лавры

Отмечается, что священная икона была украдена из храма в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих радость.

Правоохранительные органы установили, что злоумышленники пытались продать ее на территории обители. Лихачи небрежно пренебрежительно относились к святыне, и теперь она нуждается в реставрации.

В данное время, воришек задержали, решается вопрос об назначении меры пересечения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из Киево-Печерской лавры неизвестный мужчина во второй половине дня украл икону Георгия Победоносца. Как отмечается, о пропаже иконы служители сообщили в полицию сразу после того, как не обнаружили на стене старинный образ.