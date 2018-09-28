16:30 28.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На выходных ожидаются заморозки - Гидрометцентр

Резкое изменение погодных условий ожидается днем в субботу в западных областях, а в воскресенье и понедельник по всей территории Украины. Однако, уже днем в западной части страны будет резкое изменение погодных условий. 

На выходных ожидаются заморозки - Гидрометцентр

Об этом народный синоптик Наталка Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно ее словам, в эти выходные нужно срочно украинцам убрать живые растения с улиц, ведь зима подкрадывается незаметно. В то же время эту пятницу, 28 сентября, использовать для отдыха или работ на даче.

Вместе с тем синоптик рассказала, что в ночь на воскресенье подморозит на западе, севере, и в Винницкой области. А в ночь на понедельник - практически везде, кроме юга. Также она предупредила жителей других регионов, что в субботу у них будет еще тепло, а вот в воскресенье им также стоит позаботиться о плодах и растениях.

"Жители востока, юга, Черкасской и Полтавской областей, Днепра, Кропивницкого с районами - завтра еще могут приятно побездельничать. Хотя перед понедельником и центр с востоком Украины стоит спасать от заморозков вкусную и декоративную красоту", - сообщила Диденко.

Напоследок Наталка Диденко посоветовала провести ближайшие выходные с пользой и не забывать любоваться красотой природы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ночь на 25 сентября погода в Украине резко изменилась, в нескольких областях бушевал сильный ветер и дождь, а местами и мокрый снег.


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