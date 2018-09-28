На Грецию надвигается мощный циклон "Зорба"

Как ожидают синоптики, в пятницу, 28 сентября, он ударит по стране, на которую недавно обрушился шторм "Ксенофонт". По данным издания Protothema, штормовой фронт под названием "Ксенофонт" принес в Грецию сильные ветры и низкие температуры. А теперь на страну надвигается средиземноморский циклон под названием "Зорба".

Метеорологи ожидают, что он продвинется по восточному маршруту, принеся сильные дожди и ветра, с которыми столкнется большая часть Пелопоннеса и Крит утром в субботу, 29 сентября, затем перейдя в Аттику, Эвбею и Киклады. К утру воскресенья, 30 сентября, он затронутет острова на востоке Эгейского моря и, возможно, Додеканес.

Между тем шторм "Ксенофонт" привел к сбоям в электроснабжении в районах Аттики после того, как из-за сильных ветров рухнули несколько линий электропередачи, из-за непогоды без электричества остались еще четыре деревни в Китире.

Кроме того, действует запрет на выход судов из портов Лаврио и Рафины, при этом кораблям разрешили покидать порт Пирей после снижения скорости ветра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Японии в пятницу утром, 28 сентября, из-за приближения тайфуна "Трами" отменены 198 авиационных рейсов. Японские метеорологи называют тайфун очень сильным и в настоящее время он приближается к японскому острову Окинава.