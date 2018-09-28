Макрон покаялся за "зверства" французских военных в отношении Мориса Одена

Об этом написал на своей странице в Facebook.

В прошлом века между Францией и ее колонией Алжиром разгорелся конфликт, который перерос в военную экспедицию, в ходе которой погибло от 5 до 13 тыс человек. Общественные деятели и ученые, ставшие на сторону алжирцев, были подвергнуты жестоким экзекуциям, похищены или убиты.

"Речь шла о несправедливости, которую нужно было исправить. Вы шли до конца, добиваясь признания правды. Единственная вещь, которую сделал я – это сам факт признания вашей правду", - подчеркнул Макрон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно французский лидер Эммануель Макрон предложил по-новому дружить с Россией. Он считает, что ЕС необходимы новые важные отношения с Турцией и Россией ради международной стабильности.