23:44 28.09.2018 | Общество | Новости
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Макрон покаялся за "зверства" французских военных в отношении Мориса Одена

Французский президент Эммануель Макрно официально признал ответственность за похищение, пытки и убийство франко-алжирского математика Мориса Одена.
 

Макрон покаялся за

Об этом написал на своей странице в Facebook.

В прошлом века между Францией и ее колонией Алжиром разгорелся конфликт, который перерос в военную экспедицию, в ходе которой погибло от 5 до 13 тыс человек. Общественные деятели и ученые, ставшие на сторону алжирцев, были подвергнуты жестоким экзекуциям, похищены или убиты.

"Речь шла о несправедливости, которую нужно было исправить. Вы шли до конца, добиваясь признания правды. Единственная вещь, которую сделал я – это сам факт признания вашей правду", - подчеркнул Макрон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно французский лидер Эммануель  Макрон предложил по-новому дружить с Россией. Он считает, что ЕС необходимы новые важные отношения с Турцией и Россией ради международной стабильности.


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