Израильтяне "затроллили" российский паспорт - ФОТО

Так, рекламируя еженедельную рассылку, издание тонко "задевает" новых репатриантов из России, которые приезжают ради получения израильского загранпаспорта, чтобы в "случае чего" перебрать на "землю обетованную".

Стоит отметить, что "вес" израильского заграничного документа значительно выше, нежели у других государств на Ближнем Востоке. Израильский "даркон" дает право на безвизовое посещение 161 страны и занимает 19-е место в рейтинге свободы путешествий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что правительство страны будет продолжать свою операцию в Сирии.