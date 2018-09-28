23:21 28.09.2018 | Общество | Новости
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Израильтяне "затроллили" российский паспорт - ФОТО

На паспортах "российских евреев" предложили ввести специальную отметку в виде одного из символов СССР. Об этом передает израильский экономический дайджест "Калькалист".

Израильтяне

Так, рекламируя еженедельную рассылку, издание тонко "задевает" новых репатриантов из России, которые приезжают ради получения израильского загранпаспорта, чтобы в "случае чего" перебрать на "землю обетованную".

Стоит отметить, что "вес" израильского заграничного документа значительно выше, нежели у других государств на Ближнем Востоке. Израильский "даркон" дает право на безвизовое посещение 161 страны и занимает 19-е место в рейтинге свободы путешествий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что правительство страны будет продолжать свою операцию в Сирии.


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