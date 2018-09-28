"Епробляхеры" могут избежать наказания за нарушение правил парковки

Согласно его словам, из-за неопределенного статуса автомобилей с иностранной регистрацией их владельцы смогут избежать штрафов и понести наказание. По мнению эксперта, вряд ли владелец такого автомобиля появится в полицию, чтобы забрать свое транспортное средство. Скорее всего некоторые владельцы "евроблях" просто будут отказываться от своих автомобилей на штрафплощадках за их невысокую стоимость. Поэтому, брошенный автомобиль будет или продан или утилизирован.

"В случае, если владелец автомобиля на "евробляхах" откажется платить штраф, то на авто будет начисляться штраф за каждый день, который он будет находиться на штрафплощадке", - подчеркнул Кава.

Добавим, что новый законопроект предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения видеофиксации правонарушений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", согласно новым правилам парковки, которые вступили в действие с 27 сентября этого года, в следствии неправильной парковки или остановки водитель рискует не увидеть авто на месте. Также будут применяться штрафные меры, водителю придется заплатить от 255 до 1700 гривен. Автомобиль могут эвакуировать если он стоит ближе 30 метров от маршрутных остановок или 10 метров от начала дорожных работ, а также в 10 метрах от выездов с прилегающих территорий.