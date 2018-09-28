В Черновцов аэропорту присвоили имя космонавта Леонида Каденюка

В четверг, 27 сентября, ему присвоено имя первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка. Соответствующее решение было принято на сессии Черновицкого городского совета.

Как сообщает пресс-служба горсовета, сегодня депутаты проголосовали единогласно.

Решением сессии коммунальному предприятию Международный аэропорт "Черновцы" присвоено имя первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в январе текущего года на 68-м году жизни скоропостижно скончался первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. Как стало известно, космонавту стало плохо когда он гулял в парке Царское Село в столице. По приезду скорой помощи, жизнь Каденюку не удалось спасти.