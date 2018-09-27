Выходные в октябре: сколько дней будут отдыхать украинцы

В первую очередь украинцы насладятся отдыхом по случаю Дня защитника Украины. День празднования приходится на воскресенье, поэтому официальным нерабочим днем для населения украинского государства будет понедельник. Таким образом, выходные будут продолжаться с 13-го по 15 октября.

Трудящихся ожидают 22 рабочих дня и 9 выходных. Даты выходных следующие: 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 октября. Сокращенных предпраздничных дней нет.

В октябре предусмотрены такие международные и професиональные праздники:

- 1 октября — День пожилых людей, День врача, День археолога.

- 4 октября — День животных.

- 5 октября — День учителя, потому что украинские педагоги отмечают свой празник в первое воскресенье месяца. Оно будет 7 октября, но все праздничные действия и поздравления профессионалы украинского образования могут принимать уже в пятницу.

- 8 октября — День юриста.

- 14 октября — День защитникаи День казачества.

- 21 октября — День работников пищевой промышленности.

- 24 октября — международный праздник Оганизации Объединненных Наций.

- 28 октября — День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.

- 31 октября во многих странах мира, в том числе и в Украине, отмечается мистический праздник Хэллоуин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 22 сентября отмечался Всемирный День "Без авто". Автомобилисты пересаживались на велосипеды в честь Международного дня без машин.