Выходные в октябре: сколько дней будут отдыхать украинцы

В октябре граждан нашей страны ожидает девять выходных и праздничных дней. Такие длинные выходные будут за счёт праздников и официальных дней отдыха в середине осени.
В первую очередь украинцы насладятся отдыхом по случаю Дня защитника Украины. День празднования приходится на воскресенье, поэтому официальным нерабочим днем для населения украинского государства будет понедельник. Таким образом, выходные будут продолжаться с 13-го по 15 октября.
Трудящихся ожидают 22 рабочих дня и 9 выходных. Даты выходных следующие: 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 октября. Сокращенных предпраздничных дней нет.
- 1 октября — День пожилых людей, День врача, День археолога.
- 4 октября — День животных.
- 5 октября — День учителя, потому что украинские педагоги отмечают свой празник в первое воскресенье месяца. Оно будет 7 октября, но все праздничные действия и поздравления профессионалы украинского образования могут принимать уже в пятницу.
- 8 октября — День юриста.
- 14 октября — День защитникаи День казачества.
- 21 октября — День работников пищевой промышленности.
- 24 октября — международный праздник Оганизации Объединненных Наций.
- 28 октября — День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.
- 31 октября во многих странах мира, в том числе и в Украине, отмечается мистический праздник Хэллоуин.
Как сообщалось в "УРА-Информ", 22 сентября отмечался Всемирный День "Без авто". Автомобилисты пересаживались на велосипеды в честь Международного дня без машин.