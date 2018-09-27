В Ватикане высказались относительно автокефалии Украинской церкви

Отмечается, что информация о встрече Архиепископа Полома Ричардома Ґаллахерома с секретарем Отдела отношений с государствами и главой МИД Павлом Климкиным подтверждает тот факт, что Ватикан поддерживает создание единой поместной церкви в Украине.

Апостольская Нунциатура в Украине еще раз подтверждает позицию, многократно высказанную Святым Престолом, для которого вопрос создания единой Украинской Православной Поместной Церкви. Этот вопрос является внутренним вопросом Православной Церкви, по которому Святой Престол не давал и не намерен давать никакой оценки

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская православная церковь должна получить автокефалию. Она имеет на это право. Таекое мнение во время литургии в церкви святого Фоки в Стамбуле высказал Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей.