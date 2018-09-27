12:58 27.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100204480:nastya

В Ватикане высказались относительно автокефалии Украинской церкви

Коммуникат Апостольской нунциатуры в Украине высказался касательно Святого Престола относительно автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщают украинские СМИ.

В Ватикане высказались относительно автокефалии Украинской церкви

Отмечается, что информация о встрече Архиепископа Полома Ричардома Ґаллахерома с секретарем Отдела отношений с государствами и главой МИД Павлом Климкиным подтверждает тот факт, что Ватикан поддерживает создание единой поместной церкви в Украине.

Апостольская Нунциатура в Украине еще раз подтверждает позицию, многократно высказанную Святым Престолом, для которого вопрос создания единой Украинской Православной Поместной Церкви. Этот вопрос является внутренним вопросом Православной Церкви, по которому Святой Престол не давал и не намерен давать никакой оценки

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская православная церковь должна получить автокефалию.   Она имеет на это право. Таекое мнение во время литургии в церкви святого Фоки в Стамбуле высказал Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей.


Поделиться
Читайте также:
 
Комитет Сената одобрил санкции против Сирии, которые затрагивают и Россию ДТП патрульных: люди вышли на улицы с акцией протеста - ФОТО В Киево-Печерской лавре украли икону – ФОТО В следующем году пенсии вырастут на 20%
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив