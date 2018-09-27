10:15 27.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине появилась новая должность по контролю за парковкой

Начиная с сегодняшнего дня, четверга, 27 сентября, в Киеве появятся муниципальные инспекторы по парковке.

В Украине появилась новая должность по контролю за парковкой

Они будут наблюдать за парковками и позволят эвакуировать авто. Как пояснили в пресс-службе Министерства внутренних дел, инспекторы получат полномочия составлять административные протоколы, выписывать штрафы и эвакуировать неправильно припаркованные машины например на перекрестках, велодорожках, местах для инвалидов, в зонах движения общественного транспорта и пешеходов.

До 27 сентября это имели право делать только полицейские. Благодаря новации можно будет избежать инцидентов, которые порой случались во время снегопадов зимой: неправильно припаркованные авто мешали снегоуборочным машинам. Этой зимой муниципальные инспекторы имеют право эвакуировать такие автомобили, - пояснили в ведомстве, добавив, что если эвакуаторов не хватит, будут привлекаться дополнительные ресурсы на условиях аутсорсинга.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 27 сентября, вступил в силу закон, согласно котором полиции разрешается фото- и видефиксация нарушений парковки автомобиля и которым вводятся новые штрафы за нарушение правил парковки.


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