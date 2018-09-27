В США с молотка продали первый компьютер Apple

Неизвестный бизнесмен купил компьютер Apple I за 375 тысяч долларов. Как сообщает BBC, устройство было собрано лично Стивом Возняком, одним из соучредителей Apple.

При этом выставить компьютер на продажу его уговорил Стив Джобс. В 1976 году Apple I впервые начали продавать по цене 666 долларов и 66 центов.

Модель Apple I, проданная на аукционе, одна из немногих, которые до сих пор работают, - отметил сам Возняк, добавив, что по сравнению с последующей моделью - Apple II - Apple I был очень несовершенным, однако именно он показал миру, что персональный компьютер может быть доступным и полезным.

По данным издания аукцион состоялся в Бостоне, а покупателем оказался неизвестный бизнесмен.

Напомним, Apple I - это первый персональный компьютер в истории, который продавался в полностью собранном состоянии.

Как сообщал УРА-Информ, тестовая версия Apple 1, было продано на аукционе Charitybuzz за 815 тысяч долларов в 2016 году. Всего в 1976 году основателями компании Apple Стивом Джобсом и Стивом Возняком таких компьютеров было разработано около 200 штук.