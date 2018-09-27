01:30 27.09.2018 | Общество | Новости
100204432:Polishuk

В США с молотка продали первый компьютер Apple

В среду, 26 сентября, на аукционе была продана одна из первых моделей ПК Apple, разработанную калифорнийской компанией.

В США с молотка продали первый компьютер Apple

Неизвестный бизнесмен купил компьютер Apple I за 375 тысяч долларов. Как сообщает BBC, устройство было собрано лично Стивом Возняком, одним из соучредителей Apple.

При этом выставить компьютер на продажу его уговорил Стив Джобс. В 1976 году Apple I впервые начали продавать по цене 666 долларов и 66 центов.

Модель Apple I, проданная на аукционе, одна из немногих, которые до сих пор работают, - отметил сам Возняк, добавив, что по сравнению с последующей моделью - Apple II - Apple I был очень несовершенным, однако именно он показал миру, что персональный компьютер может быть доступным и полезным.

По данным издания аукцион состоялся в Бостоне, а покупателем оказался неизвестный бизнесмен.

Напомним, Apple I - это первый персональный компьютер в истории, который продавался в полностью собранном состоянии.

Как сообщал УРА-Информ, тестовая версия Apple 1, было продано на аукционе Charitybuzz за 815 тысяч долларов в 2016 году. Всего в 1976 году основателями компании Apple Стивом Джобсом и Стивом Возняком таких компьютеров было разработано около 200 штук.


Поделиться
Читайте также:
 
Дуда заявил о нарушении меморандума, гарантировавшего Украине безопасность после присоединения к ДНЯО Сенат США утвердил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа Полиция Херсонской области обнаружила подпольное трубопровод водоснабжения оккупированного Крыма Соглашения с Турцией о ЗСТ может быть подписано в кратчайшие сроки, - Кубив
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив