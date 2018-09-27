20:32 27.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Макеевке растет количество госпитализированных из-за отравления

В оккупированной Макеевке Донецкой области растет количество госпитализированных из-за отравления.

В Макеевке растет количество госпитализированных из-за отравления

По состоянию на вечер четверга, 27 сентября, в больницу уже попало 87 человек. Как сообщил на своей страничке в Facebook уполномоченный Верховной рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский, представители оккупационных "администраций" блокируют информацию о пострадавших от отравления в Макеевке.

Вместе с тем удалось узнать, что суммарно в больницы Макеевки и Донецка в инфекционные отделения уже попали 87 человек из которых четыре ребенка.

Это то, что нам удалось узнать, - написал он, отметив, что состояние госпитализированных средней тяжести.

При этом, он заявил, что оккупационные "администрации" сознательно занижают количество пострадавших.

Напомним, сообщало о 75 пострадавших из-за массового отравления в Макеевке. В "министерстве здравоохранения" ОРДО причиной отравления считают некачественную воду.

Как сообщал УРА-Информ, утром около 39 человек отравились питьевой водой. По словам медицинских работников в больнице находятся 37 взрослых и двое детей до 10 лет.


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