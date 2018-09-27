В Киеве на взятке попался чиновника миграционной службы

Сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 27 сентября, задержали чиновника Главного управления Государственной миграционной службы в городе Киеве.
Мужчина попался на взятке в десять тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба СБУ, главный специалист требовал деньги у иностранца, который содержался в изоляторе временного содержания за незаконное пребывание на территории Украины.
Чиновник обещал ускорить процедуру выдворения иностранца за пределы Украины.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт противоправных действий должностного лица. Правоохранители задержали злоумышленника в столице возле одной из станций метрополитена во время получения всей суммы.
Против задержанного открыто уголовного дело и сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины в четверг утром, 27 сентября, задержали председателя одной из территориальных громад Добропольского района Донецкой области. Чиновник попался на взятке. Он требовал деньги за подписание договора на поставку энергосберегающего освещения.