21:32 27.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве на взятке попался чиновника миграционной службы

Сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 27 сентября, задержали чиновника Главного управления Государственной миграционной службы в городе Киеве.

В Киеве на взятке попался чиновника миграционной службы

Мужчина попался на взятке в десять тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба СБУ, главный специалист требовал деньги у иностранца, который содержался в изоляторе временного содержания за незаконное пребывание на территории Украины.

Чиновник обещал ускорить процедуру выдворения иностранца за пределы Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали факт противоправных действий должностного лица. Правоохранители задержали злоумышленника в столице возле одной из станций метрополитена во время получения всей суммы.

Против задержанного открыто уголовного дело и сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины в четверг утром, 27 сентября, задержали председателя одной из территориальных громад Добропольского района Донецкой области. Чиновник попался на взятке. Он требовал деньги за подписание договора на поставку энергосберегающего освещения.


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