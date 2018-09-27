В Днепропетровской области сотрудник лицея попался на взятке

Мужчина попался на взятке в 34 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, сотрудник учебного заведения требовал деньги от предпринимателя за подписания договора на выполнение строительных работ и дальнейшее подписание актов об их выполнении. Деньги чиновнику были перечислены на банковский счет.

Полиция провела обыск у подозреваемого и изъяла банковскую карту, на которую предприниматель перечислил всю сумму. Теперь задержанному грозит наказание, предусмотренное статьей Злоупотребление влиянием Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в августе во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали подполковника полиции. Офицер попался на взятке в 600 долларов. Как сообщает пресс-служба СБУ, накануне было установлено, что за эту сумму обещал удалить из базы данных персонально-справочного учета сведений о судимости местного жителя.