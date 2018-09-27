В четверг в Украине вступают в силу новые правила парковки автомобилей

Закон "О внесении изменений в некоторых законодательных актах Украины о реформировании сферы парковки транспортных средств" накануне опубликован на сайте Верховной рады Украины. Таким образом, документ, который призван ликвидировать стихийную парковку, предусматривает:

- введение фото-, видеофиксации правонарушений - нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспорта, в частности, неуплату стоимости услуг парковки или парковки на местах для инвалидов лицами, не имеющими такого права. Обязательным является наличие не менее двух изображений транспортного средства, полученных из различных или противоположных ракурсов.

- информация об эвакуации машины теперь будет присылаться на абонентский номер мобильной связи и на адрес электронной почты, указанные надлежащими пользователями или лицами, за которыми зарегистрированы транспортные средства,

- автомобиль эвакуируют, если он:

поставлен на проезжей части в два и более рядов;

расположен в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки, в том числе:

на железнодорожных переездах;

на трамвайных путях;

на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в туннелях;

на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;

своим расположением делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе лиц с инвалидностью на специальных средствах передвижения и пешеходов с детскими колясками;

расположен на выделенной полосе для движения общественного маршрутного транспорта;

расположен на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке;

препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;

нарушает схему парковки транспортных средств таким образом, что он блокирует проезд по двум или более полосам движения.

После задержания транспортного средства инспектор должен незамедлительно сообщить об этом в Нацполицию, с указанием времени и места, куда был эвакуирован автомобиль.

- вводится также постановление о наложении административного взыскания за правонарушение, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи), может выноситься без участия лица, привлекаемого к административной ответственности. Таким образом правоохранители не будут обязаны ждать водителя, как сейчас.

- запрещается принятие инспектором по парковке денежных средств в наличной форме в счет оплаты стоимости услуг по парковке транспортных средств и/или в счет оплаты штрафов, наложенных на месте совершения правонарушения, влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Безналичный расчет исключает человеческий фактор и минимизирует возможность коррупции.

- если транспортное средство зарегистрировано за пределами территории Украины и оно в соответствии с законодательством не подлежит государственной регистрации в Украине, к административной ответственности за правонарушения привлекается лицо, которое ввезло такое транспортное средство на территорию Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 марта президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы парковки транспортных средств".