В четверг почти во всех регионах Украины немного потеплеет

Осадков синоптики не обещают, только в Волынской, Львовской, Ровенской и северных областях ночью, утром местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-12 метров на секунду, днем в западных областях местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 11-16 градусов тепла.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утренний мелкий дождь закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем потеплеет до 13-15 градусов.

На западе Украины ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 2-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-17 градусов.

На севере страны ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-17 градусов.

В центральных регионах сегодня сухо. Ночная температура воздуха составит 1-7 градусов тепла, на почве заморозки от 0 до минус 3 градуса. Днем потеплеет до 11-16 градусов.

На востоке Украины в четверг без осадков. Ночная температура воздуха составит 1-6 градусов тепла, на почве заморозки от 0 до минус 3 градуса. Днем потеплеет до 11-17 градусов.

На юге страны переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха составит 1-7 градусов тепла, на почве заморозки от 0 до минус 3 градуса. Днем потеплеет до 12-18 градусов.

В Крыму сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 4-9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов.

Народный прогноз: 27 сентября отмечается праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В народе этот день назывался Третьи осенины или Сдвижение (урожай к этому дню должен быть сдвинут в амбар). Если 27 сентября дует северный ветер, то лето будет теплым. В народе говорили: "Воздвиженье осень навстречу зиме двигает".