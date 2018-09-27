06:30 27.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100204433:Polishuk

В четверг почти во всех регионах Украины немного потеплеет

В четверг, 27 сентября, территория Украины еще останется в холодной воздушной массе, погоду большей части будет определять поле повышенного атмосферного давления.

В четверг почти во всех регионах Украины немного потеплеет

Осадков синоптики не обещают, только в Волынской, Львовской, Ровенской и северных областях ночью, утром местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-12 метров на секунду, днем в западных областях местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 11-16 градусов тепла.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утренний мелкий дождь закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем потеплеет до 13-15 градусов.

На западе Украины ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 2-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-17 градусов.

На севере страны ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-17 градусов.

В центральных регионах сегодня сухо. Ночная температура воздуха составит 1-7 градусов тепла, на почве заморозки от 0 до минус 3 градуса. Днем потеплеет до 11-16 градусов.

На востоке Украины в четверг без осадков. Ночная температура воздуха составит 1-6 градусов тепла, на почве заморозки от 0 до минус 3 градуса. Днем потеплеет до 11-17 градусов.

На юге страны переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха составит 1-7 градусов тепла, на почве заморозки от 0 до минус 3 градуса. Днем потеплеет до 12-18 градусов.

В Крыму сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 4-9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов.

Народный прогноз: 27 сентября отмечается праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В народе этот день назывался Третьи осенины или Сдвижение (урожай к этому дню должен быть сдвинут в амбар). Если 27 сентября дует северный ветер, то лето будет теплым. В народе говорили: "Воздвиженье осень навстречу зиме двигает".


Поделиться
Читайте также:
 
В США с молотка продали первый компьютер Apple Дуда заявил о нарушении меморандума, гарантировавшего Украине безопасность после присоединения к ДНЯО Сенат США утвердил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа Полиция Херсонской области обнаружила подпольное трубопровод водоснабжения оккупированного Крыма
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив