Суд отстранил городского голову Гостомеля Прилипко от исполнения обязанностей

Соответствующее решение было принято в рамках уголовного дела о хищении 700 тысяч гривен бюджетных средств на ремонте дорог. Таким образом, Прилипко отстранен на два месяца.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, суд удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №1. Председателю сельсовета было объявлено подозрение в растрате бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт дорог в Гостомеле.

Прокуратура квалифицировала действия должностного лица по статье 366 Уголовного кодекса Украины. Подозрение председателю сельсовета подписал прокурор города Киева.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция задержали депутата поселкового совета Гостомеля Киевской области. Политик попался на взятке в 30 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры столицы, депутат, занимая одновременно должность главного инспектора по благоустройству, потребовал от предпринимателя деньги. При этом он обещал ему посодействовать в подписании договора по размещению объектов передвижной торговли на территории села Гостомель. Взяточник был задержан согласно статьи Уголовного Кодекса Украины после получения им второго транша неправомерной выгоды в сумме 20 тысяч гривен.