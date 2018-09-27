00:30 27.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция Херсонской области обнаружила подпольное трубопровод водоснабжения оккупированного Крыма

В Херсонской области прокуратура обнаружила скрытый трубопровод.

Полиция Херсонской области обнаружила подпольное трубопровод водоснабжения оккупированного Крыма

По нему снабжалась вода в оккупированный Россией Крым. Как сообщает в среду, 26 сентября, пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым, воду брали из скважин, которые находятся в 15 метрах от линии разграничения.

Затем по замаскированной пластиковой трубе, проложенной еще в 2014 году, переправляли на завод "Крымский титан". Возможная мощность обнаруженной врезки в одной из скважин - 250 кубометров воды в час.

На данный момент следователи прокуратуры устанавливается круг лиц, которые могут быть причастными к осуществлению скрытого и неучтенного водоснабжения и осуществляются мероприятия по оказанию правовой квалификации указанным фактам

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области пограничники обнаружили нелегальную трубу диаметром 20 мм. С ее помощью неизвестные перекачивали спирт из Молдовы в Украину. Как сказано в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, провод был проведен в направлении украинского населенного пункта Розаловка, а шел он из молдавского поселка Старая Андрияшевка.


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